Perché il revival BH90210 non è stato pensato come un sequel di Beverly Hills | parla

(Di giovedì 22 agosto 2019) Ha sorpreso molti e deluso qualcuno ilalternativo di90210: la reunion del cast della serie cult degli anni Novanta per, attualmente in onda su Fox negli USA, si è rivelata qualcosa di inedito e sperimentale, con gli attori impegnati a recitare nei panni di loro stessi a metà tra realtà e finzione. Con una sceneggiatura basata su elementi di verità e trovate fittizie,mette i suoi protagonisti di fronte alla sfida di non interpretare i loro storici personaggi, ma loro stessi nel tentativo di realizzare undella serie che li ha consacrati a star della tv. Un esperimento di meta-televisione, un fake-reality, unalternativo: le definizioni per questo esperimento si sprecano. Molti avrebbero preferito un semplice progetto fictional con i personaggi dimostrati a distanza di vent'anni dalla fine della serie, per ...

