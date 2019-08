Per Di Maio la trattativa col Pd parte dal taglio dei parlamentari

Governo : Di Battista - ‘condivido al mille Per mille parole di Maio al Colle’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – Alessandro Di Battista intercettato nelle vie del centro di Roma non vuol parlare della situazione politica e di fronte all’insistenze dei cronisti si limita a dire sulle parole di Luigi Di Maio: “Sui punti di programma? Li condivido al mille per mille”. L’ex deputato M5s alla domanda se ha ascoltato il discorso di GIuseppe Conte in Senato replica: “Come tutti gli italiani e ...

Di Maio : "Ecco i 10 punti prioritari. Abbiamo avviato tutte le interlocuzioni Per trovare una maggioranza" : Luigi Di Maio si è presentato puntuale alle 17 nella Studio alla Vetrata del Quirinale dove lo attendeva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dai suoi capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, mentre ancora Matteo Salvini era impegnato a parlare davanti ai giornalisti.Quando è toccato a lui parlare ai giornalisti, Di Maio ha letto una lunga dichiarazione:"La crisi di governo ha fatto piombare nell'incertezza ...

Governo. Di Maio - 10 punti Per il governo : «Dialogo Per una nuova maggioranza». Alle 20 parla Mattarella : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dAlle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

**Governo : Per ‘trattativisti’ Pd c’è aPertura Di Maio - attesa Per Mattarella** : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “I presupposti per approfondire ci sono. Ora aspettiamo Mattarella”. I ‘trattativisti’ Pd hanno letto positivamente le parole di Luigi Di Maio al termine delle consultazioni. Su queste basi, secondo le stesse fonti, si potrebbe procedere. Certo, per il Pd la palla è nelle mani del segretario Nicola Zingaretti. Per i ‘trattativisti’ dem il riferimento a una ...

Crisi - Di Maio : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni Per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la nave” : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani” ha concluso L'articolo Crisi, Di Maio: “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la ...

Di Maio : "Ecco i 10 punti prioritari. Avviate tutte le interlocuzioni Per trovare una maggioranza" : Luigi Di Maio si è presentato puntuale alle 17 nella Studio alla Vetrata del Quirinale dove lo attendeva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dai suoi capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, mentre ancora Matteo Salvini era impegnato a parlare davanti ai giornalisti.Quando è toccato a lui parlare ai giornalisti, Di Maio ha letto una lunga dichiarazione:"La crisi di governo ha fatto piombare nell'incertezza ...

Di Maio : 10 punti Per l'Italia. Eccoli "Contatti Per maggioranza solida" : "Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella Segui su affaritaliani.it