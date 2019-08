Pd | domani al via Festa nazionale Unità a Ravenna

Conte ha rassegnato le dimissioni. domani al via le consultazioni : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale e ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il Governo a curare il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio Domani, mercoledì 21 agosto, alle ore 16.00 per terminare con il M5s che entrerà al Quirinale giovedì ...

Baccanalia 2019 : al via domani 21 agosto l'evento nelle vie di Bacco a San Gregorio Magno : domani sera, mercoledì 21 agosto, prenderà inizio la prima serata delle cinque previste per l'evento Baccanalia 2019. La sede dell'evento è la naturalistica via Bacco a San Gregorio Magno provincia di Salerno. La via Bacco risulta essere quella più storica del paese di San Gregorio Magno, nella quale sono ubicate centinaia di grotte scavate nella roccia e custodi di ottimi vini. La maggior parte di questi vini vengono prodotti con le uve ...

Crisi di governo - battaglia sui tempi Al via conferenza capigruppo Senato Pd : «Aula domani forzatura inaudita» : In corso la conferenza dei capigruppo in Senato che deciderà tempi e modalità del dibattito. Salvini è in minoranza, ma in mancanza dell'unanimità Elisabetta Casellati potrebbe convocare l'aula già domani sera per decidere il calendario dei lavori

Viabilità : bollino nero domani in Sicilia - scatta piano per traffico intenso : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - Cantieri sospesi sulle autostrade nei weekend da bollino nero e nei giorni del 14 e 15 agosto, pattuglie in reperibilità e un piano operativo di Asp e 118 per assicurare l'adeguata assistenza sanitaria. La prefettura di Palermo, che ieri ha riunito il Comitato operativo

Viabilità : bollino nero domani in Sicilia - scatta piano per traffico intenso (2) : (AdnKronos) - Cas e Anas hanno inoltre assicurato la pronta attivazione di piani di intervento operativo in casi di necessità e l'impiego dei pannelli a messaggio variabile per avvisare della presenza di incidenti e/o code nonché la presenza di pattuglie in reperibilità, comunque operative nelle gio

Viabilità : bollino nero domani in Sicilia - scatta piano per traffico intenso : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – Cantieri sospesi sulle autostrade nei weekend da bollino nero e nei giorni del 14 e 15 agosto, pattuglie in reperibilità e un piano operativo di Asp e 118 per assicurare l’adeguata assistenza sanitaria. La prefettura di Palermo, che ieri ha riunito il Comitato operativo per la Viabilità (Cov), si prepara ad affrontare il traffico da bollino nero previsto per domani, sabato 10 agosto, e i weekend ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. domani il via : subito in campo le quattro coppie azzurre con un triplo assalto alla Russia : Prende il via al Luzhniki Sports Complex domattina alle 11 l’edizione 2019 del Campionato Europeo di Beach volley. Come sempre nelle annate dispari che precedono le Olimpiadi l’Europeo è un po’ compresso tra i tornei che danno punti per la qualificazione olimpica e dunque assume un ruolo secondario ma, soprattutto in campo maschile, questo è un torneo che assomiglia molto ad una rivncita del Mondiale che si è dispuitato un mese ...

Giro di Polonia : Gaviria e Ackermann al via - in tv su Eurosport da domani 3 agosto : Il calendario del ciclismo World Tour è pronto già a rimettersi in moto neanche una settimana dopo la conclusione del Tour de France. Sabato 3 agosto scatta infatti il Giro di Polonia, corsa che si è guadagnata un bel salto di qualità negli ultimi anni. La corsa polacca non prevede grandi salite, ma un percorso diviso tra volate e tappe miste che spesso diventano molto movimentate e spettacolari. Quest’anno i primi tre giorni sono dedicati alle ...

Da domani in Costiera Amalfitana al via il progetto #iloveiamalficoast con Marine Litter : “Da domani, Sabato 3 Agosto in tutta la Costiera Amalfitana al via il progetto #iloveamalficoast. Molte azioni in contemporanea in tutti i settori per tutelare la bellezza, il paesaggio ed il mare. Si partirà il 3 Agosto con un catamarano che farà da sentinella spazzamare. Nei mesi di Agosto e Settembre avremo continue azioni di pulizia del mare con la collaborazione di Multiservice service di Positano, del comune di Praiano, dell’area ...

Pallavolo - domani il via al torneo di Qualificazione Olimpica : le sensazioni alla vigilia delle azzurre : Nella prima giornata l’Italia affronterà il Kenya, sulla carta la squadra meno attrezzata nella pool F La lunga attesa è finita, domani la nazionale italiana femminile farà il suo esordio nel torneo di Qualificazione Olimpica, in programma a Catania da venerdì 2 a domenica 4 agosto. Le azzurre di Davide Mazzanti nella tre giorni siciliana si giocheranno la grande opportunità di strappare subito il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo ...

Individuato il pusher. domani i funerali a Somma Vesuviana : Angelo Scarano Gli inquirenti lavorano senza sosta per portare alla luce tutti i tasselli mancanti della notte tra giovedì e venerdì in cui si è consumata la tragedia Mentre piazza Monte di Pietà, dov'è stata allestita la camera ardente, si riempie nonostante la pioggia di quanti - dai semplici cittadini al presidente del Consiglio Giuseppe Conte - sono venuti a rendere omaggio al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, gli inquirenti ...

Formula 1 - Leclerc scaccia via la rabbia : “è dura digerire un doppio guasto - speriamo che domani ci sia la… neve” : Il pilota monegasco ha parlato del problema che non gli ha permesso di prender parte alla terza e decisiva manche in qualifica a Hockenheim Giornata nerissima per la Ferrari, costretta ad incassare un doppio problema in qualifica. Sia Vettel che Leclerc hanno accusato un guaio tecnico sulle proprie monoposto, con il primo costretto a non partecipare nemmeno alla sessione e il secondo fermato prima della Q3. LaPresse Proprio il monegasco ha ...

Atletica – Al via domani gli Assoluti di Bressanone : grandi sfide in pista : Atletica: iniziano domani i Campionato italiani Assoluti di Bressanone. Quante sfide alla Raiffeisen Arena Tre giorni di gare per assegnare 42 titoli italiani. Iniziano domani a Bressanone(Bolzano) i Campionati Italiani Assoluti alla Raiffeisen Arena, da venerdì 26 a domenica 28, con oltre mille atleti-gara e tanti azzurri che si stanno preparando per gli Europei a squadre di Bydgoszcz (9-11 agosto) e per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ...