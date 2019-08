Inter-Lecce | le probabili formazioni | Conte potrebbe lanciare Lukaku dal primo minuto

Inter - verso il Lecce : Godin ko - dubbio Barella e idea Esposito per Conte : Inter-Lecce sarà la prima gara ufficiale di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri. Dopo un’estate positiva tra grandi colpi di mercato e amichevoli incoraggianti è quindi arrivato il momento di fare sul serio. L’avversario potrebbe sembrare “morbido” ma la neopromossa Lecce arriverà a San Siro con tanto entusiasmo, duemila tifosi alle spalle e un’organizzazione di gioco precisa figlia del lungo lavoro di Fabio Liverani, tecnico del doppio ...

Inter - grande entusiasmo : si va verso i 50 mila spettatori per l’esordio con il Lecce : C’è grande entusiasmo in casa Inter, dopo la scelta in panchina e un mercato importante testimoniato dall’arrivo di Lukaku, e non è finita. I tifosi rispondono presente: per l’esordio in campionato contro il Lecce si va infatti verso i 50 mila spettatori. Come informa la società, sono già in vendita anche i biglietti per Inter-Udinese, seconda gara di campionato al Meazza dopo la trasferta della squadra di Conte a ...

Serie A - calendario prima giornata in tv : Fiorentina-Napoli su Sky - Inter-Lecce su Dazn : La Lega Calcio, dopo il sorteggio del campionato di Serie A 2019/20, ha definito gli orari di anticipi e posticipi delle prime due giornate. Inoltre, ha reso nota la programmazione tv su Sky e Dazn. Ad inaugurare la nuova stagione sarà la Juventus. I campioni d’Italia saranno di scena allo stadio Tardini per affrontare il Parma. I ragazzi di Maurizio Sarri scenderanno in campo alle ore 18.00 di sabato 24 agosto 2019, con il match trasmesso in ...

Infortunio Godin/ Tegola per l'Inter - distrazione muscolare : Lecce a rischio? : Infortunio Godin, brutte notizie per l'Inter: il centrale difensivo ha accusato un problema muscolare in allenamento, le ultime notizie sulle sue condizioni

Calendario Inter Serie A 2019-2020 : si parte con il Lecce - Juve alla 7a : L’Inter, nonostante la qualificazione alla Champions League, ha deciso di salutare Luciano Spalletti e riparte con un allenatore a cui determinazione e ambizione non mancano di certo: Antonio Conte. Per il tecnico pugliese il ritorno nel massimo campionato avrà un sapore speciale: il debutto nella Serie A 2019-2020 sarà infatti a San Siro contro il […] L'articolo Calendario Inter Serie A 2019-2020: si parte con il Lecce, Juve alla 7a ...

Lecce - Tachtsidis : “Lasciare l’Italia fu una mia scelta - ma sono tornato perché c’è un progetto Interessante” : “Ho accettato l’offerta del Lecce perché il mio obiettivo era quello di tornare in Serie A assieme ai miei compagni. Siamo riusciti ad ottenere questo traguardo, ma siamo consapevoli che ora servirà molto di più per mantenere quello che ci siamo guadagnati sul campo“. Queste le parole del centrocampista del Lecce Panagiotis Tachtsidis, arrivato in giallorosso lo scorso gennaio e tra i trascinatori dei pugliesi alla ...

Calciomercato - le trattative del giorno – I nuovi 11 di Verona e Lecce - Barella è dell’Inter : IL NUOVO 11 DELL’HELLAS Verona – Missione salvezza. Dopo una stagione di alti e bassi l’Hellas Verona è riuscito nell’impresa di conquistare la promozione nel campionato di Serie A dopo la lotteria dei playoff ben condotta, alla fine ha vinto la squadra con la rosa più attrezzata e che è uscita fuori con il passare delle giornate. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi anche nel campionato di Serie A, l’obiettivo è quello ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Barella più vicino all’Inter - nome nuovo per il Genoa - si muovono Lecce e Spal : Barella SEMPRE PIU’ vicino ALL’INTER – Nicolò Barella può praticamente definirsi un calciatore dell’Inter. Nelle ultime ore è stato infatti trovato l’accordo tra i nerazzurri e i sardi. Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa si chiuderà nelle prossime 48 ore per 45 milioni più bonus. Resta da trovare la formula del pagamento che l’Inter vorrebbe dilazionare in più tranches. La formula è quella del prestito con diritto ...