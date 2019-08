Governo | Salvini | il voto via maestra ma non porto rancore

Governo - M5S : «Incontriamo Pd su taglio dei parlamentari». Salvini indica il voto. Attesa per intervento Mattarella : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo : Rotta - ‘Salvini capitan codardo’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Quello che non è interessato alla poltrona (ma non ha ancora lasciato quella del Viminale) ha appena offerto un accordo ai grillini con Di Maio premier per la più mesta marcia indietro che memoria ricordi. capitan Codardo e basta. #consultazioni #Quirinale #CrisiDiGoverno”. Lo scrive su twitter Alessia Rotta del Pd. L'articolo Governo: Rotta, ‘Salvini capitan codardo’ sembra essere ...

Crisi - Salvini : “Di Maio ha lavorato bene. Sì a Governo che costruisce e guarda avanti” : “Credo che Di Maio abbia lavorato bene nell’interesse del Paese, agli insulti di altri preferisco non rispondere. Preferisco un governo che faccia che costruisca, che guardi avanti”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica. “Il governo – ha concluso – non andava più avanti. Se c’è voglia di lavorare, la Lega è nata per ...

Governo : Nobili - ‘che pena Salvini in ginocchio da M5S’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Che pena, Salvini. Del Capitano dai toni mussoliniani non resta più nulla. Solo un codardo che è stato messo all’angolo: voleva convocare le piazze e sulle elezioni ormai usa solo il condizionale. Una settimana fa ha chiuso col M5S e ora è in ginocchio dal M5S. Mossa disperata”. Lo scrive Luciano Nobili del Pd su twitter. L'articolo Governo: Nobili, ‘che pena Salvini in ginocchio ...

Governo : Boschi - ‘Salvini parla sempre di me - pronta a confronto tv’ : Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Salvini è allucinato: parla sempre di me! Sono pronta a un dibattito TV con lui: non prendo lezioni dalla Lega ladrona. E nel frattempo gli chiedo dove ha messo i 49 milioni di “¬ e che fine ha fatto la tangente chiesta dai suoi ai russi”. Lo scrive Maria Elena Boschi su twitter. L'articolo Governo: Boschi, ‘Salvini parla sempre di me, pronta a confronto tv’ sembra essere il ...