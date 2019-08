Wolverhampton | Cutrone | “Con il Torino sarà dura Ci somigliamo | abbiamo la stessa anima”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Patrickè rimasto nei cuori dei tifosi del Milan ed è entrato subito anche in quelli dei tifosi del. La squadra inglese si prepara a sfidare ilnel playoff di Europa League. L’ex rossonero ha parlato a “La Gazzetta dello Sport”. Il primo impatto? «Ottimo. Sono stato accolto benissimo. Mi sono già sistemato, non mi piaceva vivere in albergo. Ho trovato una casa in cui in questi giorni ospito il mio migliore amico, Andrea». Come va con l’inglese? «Non male. Non parto da zero. Poi, chiaro, devo migliorare». Una colonia portoghese al Wolves, che lingua si parla? «L’inglese naturalmente». Standing ovation al debutto. «Mi ha fatto piacere e in qualche modo mi ha persino sorpreso. Sono appena arrivato, ma mi stanno trattando benissimo». Doppia sfida al. «. Il Toro è forte. Ci sono diverse affinità tra noi e loro: tifoserie ...

