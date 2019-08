Vincenzo non ce l’ha fatta È morto a 22 anni dopo tre giorni di agonia

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2019)Cuccurullo non ce. Il 22enne rimasto gravemente ferito in un incidente con il suo scooter sabato sera ènel primo pomeriggio di martedì all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. L’incidente che è costato la vita al giovane di Monterusciello è avvenuto intorno alle 23.30 di sabato in via Campana, nei pressi del megastore “Metro”.era insieme a un amico in sella a uno scooter quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il giovane, che pare non indossasse il casco di protezione alla testa,essere caduto rovinosamente sull’asfalto è finito contro il muretto laterale riportando gravissime ferite. (la foto) Da lì la corsa in ospedale dove per treè rimasto nel reparto di rianimazione. In queste ore sono corso indagini da parte della Polizia Municipale di Pozzuoli che hanno ...

