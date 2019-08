Un meteorite ha colpito la Sardegna

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il cielo dellaè stato illuminato da un bagliore durante la notte di venerdì 16 agosto. Era un. Secondo il rapporto dell'International meteor organization il corpo celeste ha raggiunto una velocità di 14 chilometri al secondo, ovvero 53640 km/h, e avesse una massa di circa 4 tonnellate, un diametro di 1,4 metri. Così grande da rilasciare nell'atmosfera un'energia stimata di 0,1 chilotone di TNT. Ilmetallico è stato reso incandescente e luminoso dopo essere entrato in contatto con l'atmosfera. Il bagliore è stato notato anche in Francia, Italia, Spagna, Svizzera e persino in Tunisia. Finora l'IMO ha raccolto oltre 90 segnalazioni. Nel video diffuso da Claudio Porcu su Youtube, che con la sua dash cam ha raccolto la testimonianza vicino a Oristano, si nota che ilsi è dissolto prima di ...

