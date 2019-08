The Legend of Zelda | Link' s Awakening | 30 minuti di dungeon e boss mostrati alla

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Nintendo ha dedicato la sua presentazione pre-show durante la Gamescom ad una serie di giochi indie in arrivo su Switch, ma ha promesso inoltre nuovi filmati dei giochi che usciranno sulla console quest'anno. La compagnia ha infatti mostrato attraverso un video di gameplay, 30di Theof's.Il nuovo filmato è incentrato sulla modalitàcreator presente nel gioco. Grazie a semplici funzioni visive sarete in grado di accertarvi che il vostrofunzioni correttamente. Spazio anche per unafight ambientata in una zona coperta di acqua.Il gioco sarà disponibile sia in versione digitale che in edizione limitata, con una bellissima steelbook a forma di GameBoy che contiene anche un artbook da 120 pagine. Di seguito potete dare uno sguardo al filmato.Leggi altro...

NintendoItalia : Goditi un altro po' di delizioso gameplay di The Legend of #Zelda: Link's Awakening dalla #gamescom2019!… - CinemApp_Cinema : #TheLegendofZelda: #LinksAwakening, un nuovo dungeon in un lungo video di gameplay | #gamescom2019… - Eurogamer_it : 30 minuti di gameplay di #TheLegendofZeldaLinksAwakening mostrati durante la #Gamescom. -