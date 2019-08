Lecce | arrestato un ex portiere dei salentini per droga NOME e DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) C’è anche un ex calciatore dell’U.S., Davide Petrachi, tra le 13 persone arrestate in Salento nell’ambito di un’operazione anti. Petrachi, di 33 anni,se, è stato raggiunto da un provvedimento restrittivo per due episodi di detenzione ai fini di spaccio dia due agenti sotto copertura in un locale notturno. Giàil 20 marzo 2018 per spaccio di cocaina, Petrachi è stato uno dei portieri della rosa delper 7 stagioni, militando anche in serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi giocare nella Virtus Lanciano, nel Martina Franca e nel Nardò in serie D. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloun exdeiperCalcioWeb.

eugeniomartello : Il famoso 'bagno penale'... - Trmtv : Lecce: ricercato in Francia per truffa, arrestato mentre faceva il bagno a Porto Cesareo - LaGazzettaWeb : Ricercato in Francia per truffa, faceva il bagno a Porto Cesareo (Le): arrestato -