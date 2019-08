In arrivo i temporali | fine dell' afa

Maltempo - pioggia e temporali in arrivo anche al Centro : addio al caldo intenso : Il ribaltone meteo di metà settimana è in agguato, il Maltempo nelle prossime ore farà sentire i suoi effetti sull'Italia in particolare su Alpi, prealpi, Appennino Centro meridionale e Toscana. L'instabilità riguarderà in realtà un po' tutta la Penisola. Come conseguenza le temperature scenderanno anche di quattro cinque gradi.Continua a leggere

Previsioni Meteo - Italia divisa in 2 : forti temporali in arrivo - allerta al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Italia, dunque, divisa in due in questa fase estiva: Centro/Sud alle prese con una ennesima ondata di caldo di importanti proporzioni, con valori massimi che si potranno spingere anche per oggi fino a +37°C /+38°C; Nord, sotto il tiro di impulsi instabili meridionali e rischio di forti temporali su alcune aree. Va rilevata, tuttavia, anche sulle regioni centrali, una debole influenza di un flusso un po’ più umido occidentale alle medie ...

Allerta Meteo Piemonte - ARPA : in arrivo temporali di forte intensità : “Allerta gialla per temporali anche di forte intensità oggi e nella seconda parte della giornata di domani a causa di un flusso perturbato umido associato all’intrusione di aria fredda da nord-ovest“: lo segnala su Twitter ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte. L'articolo Allerta Meteo Piemonte, ARPA: in arrivo temporali di forte intensità sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Italia - estate addio : temporali in arrivo. Allerta su alcune regioni : È ancora una volta un’Italia spaccata in due, divisa a metà, quella che emerge dalle previsioni Meteo di oggi. Stando a quanto riferiscono i Meteorologi, infatti, saranno previsti temporali a tratti violenti e forte pioggia al nord, in particolare Piemonte e Lombardia dove è stata emanata una nuova Allerta gialla da parte della protezione civile, e invece al sud regneranno caldo e afa, con aria molto torrida proveniente dal continente ...

Previsioni Meteo - peggioramento in arrivo : forti temporali al Nord - colpite anche le pianure [MAPPE e DETTAGLI] : Prospettive di progressivo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Già a inizio settimana le aree alpine e prealpine, localmente le alte pianure e le zone pianeggianti più vicine alle Alpi in genere, perderanno via via la protezione anticiclonica a opera di correnti umide e instabili atlantiche. Nubi, quindi, in progressiva intensificazione su questi settori settentrionali con rovesci e temporali sempre più diffusi ed estesi, fino ...

Previsioni meteo 19 agosto : in arrivo temporali al Nord - al Sud torna il caldo africano : Le Previsioni meteo per la settimana del 19-25 agosto promettono ancora un'estate all'insegna del sole e del bel tempo un po' ovunque. Ma attenzione ai temporali. Ne sono convinti gli esperti del ilmeteo.it: l'alta pressione porterà ancora tempo caldo e soleggiato. Le temperature saranno in aumento anche se non raggiungeranno livelli estremi come accaduto nelle scorse settimane. L'anticiclone presente sul nostro Paese, però, potrebbe presto ...

Allerta Meteo Toscana : temporali in arrivo sulle zone interne orientali : La Sala operativa della protezione civile della Toscana ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo, valida dalle 13 fino alle 21 di oggi, martedì 13 agosto, per temporali previsti sulle zone interne orientali, in particolare in Casentino, Valdarno superiore, Valtiberina e Valdichiana. Le province interessate sono Arezzo, Firenze e Siena. L'articolo Allerta Meteo Toscana: temporali in arrivo sulle zone interne orientali sembra essere il primo ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali anche intensi - vento forte e locali grandinate : “A partire dal pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto e nel corso della sera/notte, sono previsti temporali organizzati anche intensi più probabili nelle aree di pianura. Associate ai temporali, non si escludono forti raffiche di vento e locali grandinate. I fenomeni temporaleschi tenderanno a spostarsi verso i settori orientali nel corso della mattina di mercoledì 14 agosto, con tendenza all’esaurimento nella seconda parte della ...

Temporali intensi in arrivo al Nord-est : Bentrovati amici dopo i Temporali intensi che ieri hanno interessato soprattutto il Piemonte e la Lombardia , oggi il peggioramento si porta al Nord-est. L’entrata di aria fresca in quota sui settori orientali della pianura Padana porterà il rischio di forti fenomeni. I Temporali nel corso del pomeriggio andranno a svilupparsi prima sulle Alpi e prealpi di Veneto, Friuli e Trentino e Lombardia. Successivamente l’innesco partirà ...

Meteo - in arrivo i temporali : temperature in forte calo : Piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del nord Italia, in particolare Valle d'Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile...

Maltempo in arrivo : intensi temporali al nord - la Protezione Civile ha emanato l’allerta meteo per diverse regioni : Un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale interessa, seppur marginalmente, le regioni settentrionali del nostro Paese, causando una spiccata instabilità a ridosso dei settori alpini. Le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, risulteranno localmente intense ed interesseranno in particolar modo la Valle d’Aosta e le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del veneto, con possibile interessamento anche delle ...

Maltempo al Nord - allerta meteo in Lombardia : nelle prossime ore in arrivo forti piogge e temporali : piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del Nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi ...

Allerta Meteo Veneto : instabilità da domani - in arrivo rovesci e temporali : Il promontorio anticiclonico di origine africana presente sul Mediterraneo tende da domani ad indebolirsi sotto la spinta di una vasta e profonda area depressionaria sull’Europa nord occidentale, che si estende verso il Mediterraneo occidentale. Nella seconda parte di lunedì 12 agosto sono previste condizioni di instabilità specie verso sera, con rovesci e temporali da locali a sparsi sulle zone montane e pedemontane, in particolare quelle ...

Allerta Meteo Piemonte : temporali in arrivo - possibili grandinate e vento forte : Per la giornata di oggi Arpa Piemonte ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per i settori più settentrionale della regione e domani su gran parte del Piemonte. I temporali, spiega l’agenzie regionale, “sono attesi dal tardo pomeriggio odierno. Domani fenomeni più diffusi e intensi, dalla serata attenuazione e generale esaurimento. Raffiche di vento e grandine potranno essere associate agli episodi temporaleschi più ...