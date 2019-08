Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019)a piangere. No, non è uno scherzo, tutto vero. Non si è soliti vedere il centrocampista brasiliano in tutta la sua sensibilità. Considerato, per caratteristiche e temperamento, un duro in campo, la sua reazione non è passata inosservata proprio per questo motivo. L’ex calciatore di Juventus e Fiorentina, durante la partita di andata dei quarti di finale di Copa Libertadores tra il Gremio e il Palmeiras (per la cronaca finita 0-1), entra in maniera scomposta su un avversario e, già ammonito, riceve il secondo giallo. E’ il minuto 77,si accascia a terra ea piangere. Non ne vuole sapere di alzarsi, sono i suoi compagni a doverlo alzare e consolare, unitamente (addirittura) ad alcuni avversari. Anche i più duri hanno i loro lati deboli, eccone la dimostrazione. Di seguito il. ¡Desconsuelo total!se fue ...

DiMarzio : #Melo, dopo il rosso le lacrime in campo ??? - Federico_FR24 : Alla fine il Grêmio non è riuscito ad aprire la gabbia del Verdão e dovrà ribaltare lo 0-1 all’Allianz Parque. Non… - CalcioWeb : Felipe Melo si dispera: viene espulso e scoppia in lacrime [VIDEO] -