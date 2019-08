Cesare Previti operato d’urgenza Era in barca nel mare di Ischia quando ha avuto un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Si è sentito male mentre era in vacanza in, al largo dell’isola di. Malore per, storico avvocato di Silvio Berlusconi e ministro della Difesa del primo governo di Forza Italia. Il legale, oggi 85enne, è statonell’ospedale Rizzoli diper una occlusione intestinale. Secondo quanto si è appresosi era sottoposto ad intervento chirurgico per una appendicite acuta, due settimane fa a Roma; da qualche giorno si trovava in vacanza ine, giunto al largo dell’isola, haforti dolori addominali tali da consigliare lo sbarco ed il ricovero nel nosocomio isolano. É stato assistito inizialmente al Pronto Soccorso, poi trasferito nel reparto di Chirurgia; dopo un consulto con il suo medico di fiducia è stata quindi decisa l’operazione eseguita dall’equipe guidata dal primario Alberto Marvaso coadiuvato dal dottor Pizza, ...

