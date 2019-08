La Gioconda? Sono due E una è sepolta a Napoli

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Emanuela Fontana L'arca verde risalta sul lato sinistro dell'ingresso, accanto a quelle del nonno Ferrante, del bisnonno Alfonso il Magnanimo, e della zia Giovanna quarta d'Aragona. Per osservarla bisogna alzare gli occhi, perché le tombe della famiglia Aragona si trovano su un ballatoio al di sotto della volta affrescata da Francesco Solimena, in due file sovrapposte. Gli Aragona riposano nella sagrestia della Basilica di San Domenico Maggiore di. La chiesa è una suggestiva mescolanza di storie, prima tra tutte quella che riguarda San Tommaso d'Aquino, che soggiornò nel convento in una cella visitabile dove si trova anche il Crocefisso di legno che, secondo la tradizione, gli «parlò». Uno dei luoghi più enigmatici è proprio la sala delle arche: perché non si conosce l'identità di molti uomini e donne sepolti e perché nel sarcofago verde è custodito il mistero più ...

