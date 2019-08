Emma Bonino inchioda Giuseppe Conte | Il suo discorso è una estrema richiesta

si è astenuta dal voto relativo alla mozione anti-Tav in Senato. Una scelta di natura politica, considerato il suo essere favorevole alla linea ad alta velocità, ma dettata dalla necessità di evitare di fornire un appoggio al Governo. Lo aveva anticipato prima del voto, lo ha ribadito a cose fatte, non mancando di tirare una stoccata al Partito Democratico che ha scelto invece di non chiamarsi fuori, finendo, tra l'altro, al centro ...

, chi è costui? O, a che partito appartiene? Domanda impegnativa, alla quale forse solo l' interessato non faticherebbe a rispondere. Già perché, nato democristiano, l' ex presidente della Regione Lombardia dei tempi in cui gli elettori non si sceglievano direttamente il proprio