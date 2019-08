Brexit | Londra | “Non metteremo controlli in Irlanda | ma no a backstop”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019), 20 ago. (AdnKronos) – “Noi siamo profondamente impegnati per la pace, prosperità e sicurezza indel Nord e non saranno mai, e siamo stati chiari su questo, istituiti infrastrutture osul confine”. Così un portavoce di Downing Street replica alla risposta data dal presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, alla lettera inviata da Boris Johnson in cui si chiede di togliere il backstop dall’accordo con la Ue. “Ma è chiaro che, a meno che non venga riaperto l’accordo per l’uscita e abolito il backstop, non ci sono prospettive per un accordo – ribadisce il portavoce del premier Johnson – è stato già bocciato tre volte dai deputati ed è semplicemente impraticabile come soluzione, come la lettera del premier afferma con chiarezza”. “Noi siamo pronti a negoziare, in buona fede, ...

