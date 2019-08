Annunciato Ghostrunner | un gioco dalle atmosfere cyberpunk che unisce Dishonored e

Fonte : eurogamer

(Di martedì 20 agosto 2019) Il parkour è divento una componente abbastanza comune nei videogiochi e unchiamatosembra ricordare i giorni inebrianti di Titanfall 2 e Mirror's Edge. Lo sviluppatore One More Level ha svelato da poco questo interessantissimo titolo e, nel reveal trailer, ha deciso di focalizzarsi proprio sulla componente del parkour che, in, sembra essere fondamentale.Il trailer fornisce alcune informazioni sul. Si tratta di un titolo d'azione in prima persona con un personaggio armato di coltello che si fa strada con il parkour attraverso un futuristico paesaggio urbano illuminato dal neon. La pagina Steam è disponibile ora e fornisce informazioni aggiuntive per l'impostazione di. L'umanità ha affrontato un cataclisma globale, costringendo tutti a vivere in un'unica sovrastruttura progettata da qualcuno chiamato The Architect. È una storia molto ...

Eurogamer_it : #Ghostrunner annunciato con un trailer. - infoitscienza : Ghostrunner, nuovo action cyberpunk, annunciato con un trailer alla Gamescom 2019 - Multiplayerit : Ghostrunner, nuovo action cyberpunk, annunciato con un trailer alla Gamescom 2019 -