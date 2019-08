ACI e Ferrari - Un evento a Milano per i 90 anni del GP d' Italia e della Scuderia

Fonte : quattroruote

(Di martedì 20 agosto 2019) I primi 90del GP d, insieme a quelli, verranno celebrati mercoledì 4 settembre ain Piazza Duomo. L, organizzato dallACI in vista del prossimo Gran Premio di Monza, radunerà sotto la Madonnina vetture di ogni epoca che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante nelle competizioni, nonché piloti del presente, del passato e del futuro. Parteciperanno, tra gli altri, anche Sebastian Vettel, Charles Leclerc e Mick Schumacher.Le auto. Si ripercorrerà la storia del Gran Premio di Monza così come lepopeadalla sua fondazione. Per i visitatori, unoccasione ghiotta per ammirare esemplari come lAlfa Romeo 8C di Tazio Nuvolari, lAuto Avio Costruzioni del 1940, costruita dadopo la fine del rapporto con il Biscione, ma anche la 312 F1 di Chris Amon, la 312 T di Niki Lauda, la 126 CK di Gilles Villeneuve e la F2002 di ...

