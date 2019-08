Rai | gravissimo lutto | è morta Ida Colucci | ex direttore del Tg2 Stroncata dal male | il

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019)in Rai, èIda, exdel Tg2. La giornalista è stataa quasi 60 anni da una lunga malattia. Nata a Roma il 22 agosto del 1960, aveva iniziato la sua carriera presso l'agenzia di stampa Asca e in seguito ha lavorato per Nuova Ecologia e Legambiente. Ha fatto il su

DipRoss : RT @archbiss: @Radio24_news CACCIATE IMMEDIATAMENTE GOTTARDO dalla trasmissione la zanzara. Ha dichiarato di aver mangiato in provincia di… - EzioGiaenzo419 : @PaolaG33615701 Perche' il televideo rai non ha riportato questo gravissimo fatto?... Lo so io il perche'... - Skrezioman : @lucianoarius @GiorgiaMeloni Hai ragione, è gravissimo! Ma tu ce la vedi a Rai a parlare della povera Meloni che cr… -