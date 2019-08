Napoli Antonio Borrelli muore in vacanza a Mykonos

Napoli in lutto : Antonio muore in vacanza in Grecia a soli 22 anni : Tragedia questa mattina a Mykonos, in Grecia, dove un giovane di soli ventidue anni ha perso la vita questa mattina mentre si trovava al mare con gli amici: il ragazzo avrebbe accusato un malore prima di cadere fatalmente dall'acqua scooter. Il malore in acqua e le indagini sulla vicenda Ponticelli in lutto per la morte improvvisa di Antonio Borrelli, un giovane di soli ventidue anni che come tanti suoi coetanei si era recato in terra greca, e ...