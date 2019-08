Morta Ida Colucci | l’ex direttrice del Tg2 si è spenta a 58 anni dopo una malattia

Morta Ida Colucci - diresse il Tg2 : 14.27 E' Morta l'ex direttrice del Tg2, Ida Colucci. Avrebbe compiuto 59 anni il 22 agosto. Era malata da tempo Dopo le esperienze in Asca, Nuova Ecologia, Legambiente, entra in Rai nel 1991, al GiornaleRadio, per passare poi nel 2002 al Tg2, di cui diventò inviata nel 2005. Nel 2016 subentra a Marcello Masi alla direzione delTg2, di cui era vicedirettrice dal 2009 fino a qualche mese fa. Per lunghissimi anni è stata cronista parlamentare.

Guida Tv Lunedì 19 agosto i programmi di oggi : Sister Act 2 - il finale di The Fix e Macchine Mortali : programmi tv di Lunedì 19 agosto Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:30 Sister Act 2 Rai 2 ore 21:00 Hawaii Five-0 8×19-20 1a Tv + 6×18; dalle 22:30 The Blacklist 5×14-15 1a Tv Free (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:05 Nemico Pubblico Canale 5 ore 21:15 The Fix 1×08-09-10 (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:25 The Losers Italia 1 ore 21:20 Le Iene – Omicidio Vannini La7 ore 21:15 Lord Jim Tv8 ore 21:25 ...

Gli dicono che la fidanzata è Morta all’improvviso e lui fa una cosa che tutti ricorderanno per sempre : Questa vicenda si è svolta a Doncaster, nel Regno Unito ed è raccontata dal Mirror. Un ragazzo inglese Josh Thompson, era innamoratissimo della sua fidanzata diciottenne, Abigail Hall. Un giorno, mentre Josh era impegnato con il suo lavoro di istruttore di tennis a Corfù, un parente lo chiamò per avvisargli che la sua giovanissima fidanzata era morta all’improvviso. Il ragazzo non credeva alla notizia che gli era stata comunicata anche ...

Nadia Toffa Morta - il toccante messaggio d’addio della sua famiglia : “Figlia - sorella - zia - guerriera potente in ogni sfida” : “Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi”. Inizia così il toccante messaggio d’addio a Nadia Toffa pubblicato dalla sua famiglia sul suo profilo Instagram assieme ad una foto tutti insieme, abbracciati e sorridenti. “Si spegne con te una luce calda, ...

Incidente sul Grand Combin : è Morta anche la guida alpina : E’ morta all’ospedale di Sion Federico Daricou, la guida alpina del Cervino rimasta coinvolta questa mattina in un grave Incidente sul Gran Combin. L’uomo aveva riportato un politrauma ed era giunto in ospedale in condizioni disperate. Sale così a due il bilancio dell’Incidente verificatosi sul versante svizzero, dove la cordata è stata travolta da una scarica di sassi a 3.500 metri di quota. Per approfondire: Incidente ...

Scontro furioso tra Francesco Chiofalo e la fidanzata di Alessio Bruno : “Falso” - “Morta di fama” : Sui social è scoppiata una feroce bagarre che vede da un lato Eleonora D'Alessandro, la compagna dell'ex volto di Temptation Island condannato per spaccio, e dall'altra "Lenticchio" e la fidanzata Antonella Fiordelisi. Alcune dichiarazioni di Francesco non sono piaciute a Eleonora, cui Chiofalo e fidanzata rispondono per le rime: "Cerchi visibilità, hai costretto Alessio a vedere cocaina".Continua a leggere

Iris Goldsmith - Morta la 15enne figlia di Kate Rothschild : ha avuto un incidente mentre guidava il quad nella tenuta di famiglia : Iris Annabel Goldsmith è morta a 15 anni in un incidente con il quad. Si trovava nella tenuta di famiglia nel Somerset. Iris era figlia di Ben Goldsmith e dell’ex moglie di lui, Kate Rothschild. Il padre della ragazza, uno degli uomini più ricchi e potenti del Regno Unito, ha postato un tweet: “Mio Dio, per favore, posso riavere la mia bella, brillante, gentile, bambina. Per favore Dio. E se non fosse possibile, per favore, prenditi ...

In auto col fidanzato finiscono in mare : Morta ragazza di 24 anni : Eleonora Ferraraccio aveva compiuto 24 anni il 2 luglio: era in auto con il fidanzato, che si è salvato. La tragedia nella...

Il dolore della fidanzata di Ismaili - Morta nel Lago di Como : “Non riesco a trovare le parole per descrivere quello che sento e non so come farò a vivere senza di te, senza la mia miglior metà, la mia migliore amica, il mio tutto, il mio amore”. Lo scrive su Instagram Melanie Mueller, giocatrice del Lucerna e fidanzata di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera di 24 anni morta dopo un tuffo nel Lago di Como sabato scorso e il cui corpo è stato ritrovato tre giorni dopo ...

Un gioco Mortale! David mangia una lucertola per una sfida con amici e muore per salmonellosi : La vittima è un 34enne australiano, morto dopo dieci giorni di agonia per aver ingerito un geko per gioco. Una folle e stupida sfida con gli amici: mangiare una lucertola. Un uomo è morto, dopo giorni di agonia, per aver ingerito un geko. La vicenda in Australia: la vittima è David Dowell, padre di 34 anni, che qualche ora dopo il "gioco" si è sentito male, venendo portato d’urgenza in ospedale. Qui, al Mater di Brisbane, è stato ...