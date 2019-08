Torneo Acropolis – L’Italia si butta via nell’ultimo quarto | terzo ko per gli azzurri

LIVE Italia-Turchia 70-72 basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : crollo azzurro nell’ultimo periodo - Alessandro Gentile in gran spolvero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Turchia batte Italia 72-70, azzurri autori di un quarto periodo da dimenticare chiuso con il parziale di 24-9. 70-72 Le speranze azzurre si infrangono con la persa di Gentile. 70-72 Gentile unico faro! Canestro da antologia buttandosi indietro, 33” alla fine. 68-72 ...

LIVE Italia-Turchia 61-48 basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : Gentile dominante nel terzo periodo! : 64-52 Straordinaria circolazione di palla degli azzurri con Abass che serve Hackett nell'angolo: bravo il play del CSKA a prendersi il tiro e segnarlo. 61-52 Rubata sempre di Osman che chiude il contropiede schiacciando a due mani. 61-50 Osman raccoglie un rimbalzo offensivo e appoggia al vetro. INIZIA L'ULTIMO QUARTO. 61-48 La stoppata di Gentile su Osman chiude il terzo

Basket : per l'Italia pesante ko contro la Serbia al Torneo Acropolis : Ancora un ko pesante per l'Italia di Meo Sacchetti al torneo dell'Acropolis di Atene. Dopo quello di ieri all'esordio contro i padroni di casa

LIVE Italia-Turchia 45-41 basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : partenza convincente degli azzurri nel terzo periodo : 46-41 1/2 per Gentile dalla lunetta. 45-41 Hackett lasciato con tanto spazio palleggia e mette a segno la tripla frontale. 42-41 Belinelli inizia a carburare e realizza un altro canestro da due. 40-41 Korkmaz ci punisce da tre dopo una pessima gestione degli azzurri. 40-38 Magnifica palla di Belinelli in angolo da Hackett: solo retina per il nostro play. 37-38 SEMPRE GENTILE! L'azzurro

LIVE Italia-Turchia 35-38 basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : azzurri poco lucidi nel secondo quarto : 35-38 Fantastico attacco al ferro di Hackett in chiusura di primo tempo. 33-38 Balbay manda al bar Brooks in penetrazione. 33-36 Gentile attacca bene in recupero. 31-36 Brooks ci sta capendo davvero poco: Osman da tre lo sorprende di nuovo. 31-33 Ilyasova è salito di colpi, canestro da fermo in faccia a Belinelli. 31-31 Hackett vola al ferro e cerca di trascinare i compagni. 29-31 Bella

LIVE Italia-Turchia 24-22 basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : i turchi ritornano in partita : 24-20 Nessuno taglia fuori Ilyasova che raccoglie un semplice rimbalzo e appoggia il -4. 24-18 Gioco da tre punti di Osman. 24-15 Erden domina a rimbalzo e schiaccia a due mani. 24-13 Palleggio arresto e tiro da oltre l'arco di Della Valle. 21-13 1/2 dalla lunetta per Ilyasova. 21-12 GENTILEEEEEEE!! L'azzurro segna con fallo ma sbaglia il libero addizionale, l'ex Milano è già

LIVE Italia-Turchia 19-12 basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : Alessandro Gentile regala spettacolo nel primo quarto! : 21-12 GentileEEEEEE!! L'azzurro segna con fallo ma sbaglia il libero addizionale, l'ex Milano è già in doppia cifra di punti. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 19-12 Sull'errore da tre di Korkmaz si chiude il primo quarto. 19-12 Gentile sta regalando spettacolo: assist no look per Tessitori che finta e poi appoggia al tabellone. 17-12 ANCORA Gentile! Ruba palla, si invola a

LIVE Italia-Turchia 0-0 basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : si comincia! : 8-9 Gentile appena entrato penetra e spazza via tutti, l'Italia ha bisogno di lui al massimo. 6-9 Korkmaz pescato al centro da Ilyasova non sbaglia. 6-7 Magnifico step-back di Brooks dalla media distanza. 4-7 Erden segna con fallo e sbaglia il libero aggiuntivo. 4-5 Belinelli resta sospeso in area e trova un canestro da due morbidissimo. 2-5 Contropiede turco chiuso dall'appoggio

LIVE Italia-Turchia basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : gli azzurri devono reagire : Dichiarazioni di Sacchetti – Orario d'inizio e come vedere in tv e streaming Italia-Turchia – Cronaca di Italia-Serbia – Highlights e sintesi di Italia-Serbia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, ultima giornata del Torneo Acropolis 2019. Gli azzurri di Romeo Sacchetti sfidano l'unica squadra della competizione attualmente alla

VIDEO Italia-Serbia 64-96 - Torneo Acropolis 2019 : highlights e sintesi della partita : Dopo la sconfitta all’esordio contro la Grecia (83-63), la Nazionale italiana di basket è caduta anche nel suo secondo incontro del Torneo dell’Acropolis ad Atene (Grecia) contro la Serbia, ancora con un ko pesante (64-96). Per la selezione di coach Meo Sacchetti, prosegue in maniera non semplice, quindi, il cammino verso i Mondiali di Cina, dopo le tensioni portate dal taglio di Pietro Aradori. Italia-Serbia, ad ogni modo, è stata ...

Italia-Turchia oggi - Torneo Acropolis 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera alle ore 18.00 andrà in scena l’ultima partita dell’Italia in questo Torneo Acropolis 2019. Gli azzurri sfideranno la Turchia per una gara che sarà determinante ai fini della classifica finale della manifestazione. I padroni di casa della Grecia giocheranno l’ultimo match della competizione contro la Serbia. I favori del pronostico pendono dalla parte della squadre di Romeo Sacchetti, anche se non dovranno ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Italia-Serbia 64-96 - pesantissimo ko degli azzurri ad Atene - Belinelli il migliore azzurro : Dopo la sconfitta di ieri sera contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo (83-63), la Nazionale italiana di Basket è tornata in campo quest’oggi per il secondo incontro del Torneo dell’Acropolis ad Atene (Grecia). Secondo match e secondo ko pesante per la selezione di Meo Sacchetti, in un mattinata scossa dal taglio per i Mondiali di Pietro Aradori. In una sfida che sa di anticipo rispetto a quel che gli azzurri incontreranno in Cina, ...

LIVE Italia-Serbia basket 64-96 - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : dominio balcanico ad Atene! Azzurri sconfitti da Jokic&co. : 18.49 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 18.48 L'Italia perde 64-96 contro la Serbia con oltre 30 punti di scarto contro la Serbia, cadendo sotto i colpi di Bogdanovic e Jokic che dominano ad Atene. Gli Azzurri crollano dopo un discreto primo tempo in cui aveva retto la difesa, mentre l'attacco era stato tenuto in piedi dalle giocate di Belinelli e Abass: ci sarà di

