Fonte : oasport

(Di domenica 18 agosto 2019) Si inizia a fare sul serio nelladella Nazionale italiana di sci. Gli atleti, infatti, sono pronti per sbarcare in Sud America per gli allenamenti sui ghiacciai delle Ande. A fare da apri-pista troveremo i(ovviamente ancora senza Christof Innerhofer che ha rimesso gli sci ai piedi solamente da pochi giorni) che nella giornata di domani, lunedì 19 agosto, voleranno in, più precisamente ad Ushuaia, per due sessioni di allenamento che si concluderanno lunedì 16 settembre. Per i nostri rappresentanti si tratterà di undavvero intenso di lavoro e che, come sempre, risulterà fondamentale per non fallire l’avvio della Coppa del Mondo, che prenderà il via a fine ottobre sul ghiacciaio di Soelden. Alberto Ghidoni, direttore tecnico del reparto della discesa maschile ed il direttore sportivo Massimo Rinaldi, hanno convocato cinque atleti per la ...

OA_Sport : #Sci alpino: i velocisti volano in Argentina per un mese di preparazione in alta quota - zazoomblog : Sci alpino Stephanie Brunner colpita ancora dalla sfortuna: rotto ancora il crociato del ginocchio sinistro -… - Mauri15160 : @SerglocSergio @deltamikeMD S'incazza per la claque organizzata? io c'ero quando per l'inaugurazione dei Mondiali d… -