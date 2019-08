Salvini tratta anche sui migranti | il ministro cede a Conte su Open Arms

Conte passa al contrattacco : "Caro Salvini - ora rendo tutto pubblico io" : Giuseppe Conte scrive una lunga lettera a Matteo Salvini sul caso Open Arms. Il presidente del Consiglio, tramite il proprio profilo Facebook istituzionale, sottolinea che da parte del ministro dell’Interno c’è stato “un chiaro esempio di sleale collaborazione, l’ennesima a dire il vero, che non posso accettare”. Conte evidenzia come il leader del Carroccio, che ha deciso di staccare la spina all’esecutivo gialloverde, abbia ormai reso ...

Conte al contrattacco : "Da Salvini ennesima sleale collaborazione" : Giuseppe Conte scrive una lunga lettera a Matteo Salvini sul caso Open Arms. Il presidente del Consiglio, tramite il proprio profilo Facebook istituzionale, sottolinea che da parte del ministro dell’Interno c’è stato “un chiaro esempio di sleale collaborazione, l’ennesima a dire il vero, che non posso accettare”. Conte evidenzia come il leader del Carroccio, che ha deciso di staccare la spina all’esecutivo gialloverde, abbia ormai reso ...

Silvio Berlusconi e Salvini - brusca frenata nelle trattative. Lega - sospetto sul "doppio gioco" del Cav : In pochi minuti, tutto cambiato. Matteo Salvini in Senato apre al taglio dei parlamentari e oltre a ottenere una tiepidissima accoglienza da Luigi Di Maio e una, ben più brusca, dal Quirinale, si vede "congelare" le trattative con Forza Italia. La "mossa del cavallo" del leader Leghista (Vittorio Fe

Vigilia voto Tav - Di Maio : "Parlamento può fermarla" | Salvini contrattacca : "Alle urne? Lo capiremo prima di settembre" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Calenda detta la strategia: uscire da Palazzo Madama per "scoprire" le carte di leghisti e pentastellati sul testo M5s.

Meloni : “Non capisco perché Salvini scelga di stare con 5 Stelle e trattare fino alle 2 del mattino - invece che fare un governo con noi” : “Non capisco perché Salvini, che potrebbe fare il premier di un governo con il quale fare cose molto importanti scelga, invece di dover stare lì a trattare fino alle 2 del mattino con i 5 Stelle qualunque cosa. Per carità, io posso non capirlo ma non mi dà fastidio”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha risposto davanti alle telecamere, fuori da Palazzo Marino, a Milano, a chi gli chiedeva un commento ...

Antonio Maria Rinaldi smaschera Ue e von der Leyen : "Salvini trattato da delinquente - pregiudizi sull'Italia" : Un primo bilancio sugli esordi all'Europarlamento, Antonio Maria Rinaldi lo traccia in un'intervista a lospecialegiornale.it. Il leghista si sbottona, spiega come vede la situazione per l'Italia, soprattutto alla luce della nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Qu

Silvio Berlusconi fatto fuori da Matteo Salvini? Il retroscena : non tratta più su niente : Matteo Salvini, nonostante le mille tensioni con il M5s, ha cercato - per ora con successo - di evitare il ritorno alle urne. Nonostante l'ascesa della Lega, il leader sta molto attento ai risultati elettorali e medita, forse, di staccare la spina in un momento migliore. Il vicepremier infatti sa be

Salvini che non tratta con la Ue sui migranti fa i suoi interessi - non degli italiani : Si è tenuta ieri una riunione tra i ministri degli Interni dei paesi dell’Unione europea per discutere informalmente della questione migratoria. “Un flop”, l’ha definita Matteo Salvini, anche se non si sa bene su quali basi: come da tradizione quando si discute a livello europeo della crisi migratoria, il leader del Carroccio non era presente per sua scelta. In realtà, l’incontro è stato talmente un flop che i ministri presenti hanno trovato ...

Chi è Marco Zanni - l'ex M5s passato alla Lega scelto da Salvini per trattare con Von der Leyen : Classe 1986, entrato nella Lega da un anno e due mesi, l'ex M5s Marco Zanni è l'europarlamentare cui Matteo Salvini ha affidato la preparazione del cammino della Lega, che il segretario avrebbe voluto portare a diventare "partito egemone", nella 'nuova' Unione europea. Nominato l'11 marzo responsabile Esteri del partito dal consiglio federale del movimento, Zanni ha lavorato in Banca Imi, dopo gli studi bocconiani. Sono note le sue posizioni ...

Un uomo di Salvini ha trattato in segreto per ottenere 58 milioni di euro dalla Russia : (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images) Il 18 ottobre del 2018, tre italiani tra cui Gianluca Savoini, il presidente dell’associazione culturale Lombardia e un uomo molto vicino al ministro dell’Interno Matteo Salvini, e tre uomini russi, si sono incontrati al Metropol Hotel, a Mosca, per discutere come finanziare per milioni di euro – in maniera segreta e illegittima – la campagna ...

Un collaboratore di Salvini ha trattato con la Russia per ottenere fondi illegali per la Lega : Lo sostiene una corposa inchiesta di Buzzfeed, che ha pubblicato audio e trascrizioni di un incontro avvenuto durante l'ultima visita di Salvini a Mosca

Le due navi delle Ong scelgono Lampedusa. Salvini : "Ridiscuteremo il trattato di Dublino" : Dopo il caso Sea Watch e lo scontro tra Rackete e Salvini, il Viminale si trova ad affrontare le richieste ufficiali delle altre due navi delle Ong, Alex e Alan Kurdi, che vorrebbero far sbarcare i migranti recuperati nei giorni scorsi a Lampedusa. Una richiesta che ha trovato il netto rifiuto di Matteo Salvini, pronto a fare muro, spingendolo, in visita al villaggio Coldiretti, ad ipotizzare cambiamenti radicali per ...

Matteo Salvini - sfida all'Europa : "Trattato di Dublino - pronti a ridiscuterlo da soli" : "Non mi sembra che la maggioranza dei paesi europei sia intenzionato a farlo, e quindi ci stiamo attrezzarlo per ridiscuterla sostanzialmente da soli". Così il vicepremier Matteo Salvini replica, a margine dell’evento Coldiretti a Milano, alla domanda se il trattato di Dublino verrà ridiscusso in se

Di Maio a Salvini : "Dare ragione ad ArcelorMittal danneggia la trattativa" : Il ministro del Lavoro risponde indirettamente al leader della Lega: "Il tema delle crisi aziendali non si risponde con un tweet. Mi spiace che ci sia stata una certa interferenza su una trattativa in corso"