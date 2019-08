Gimondi | l' amico medico | Felice è morto tra le mie braccia

Gimondi - l’amico di sempre : “E’ morto in spiaggia tra le mie braccia” : Domenico Fichera, l'amico medico con cui Felice Gimondi stava trascorrendo le vacanze in Sicilia, ha raccontato i drammatici momenti vissuti a Giardini Naxos: "Ho visto Felice annaspare in acqua, nuotava con fatica, l'abbiamo aiutato a uscire, gli ho preso il polso, presto ho capito che non c'era niente da fare". I funerali si terranno il 20 agosto.Continua a leggere

Morte Gimondi – L’amico medico racconta i momenti del malore : “l’ho notato che annaspava in acqua” : Domenico Fichera, amico di Gimondi, racconta il tragico momento: ecco cosa è successo due giorni fa in acqua a Giardini Naxos Due giorni fa l’improvvisa scomparsa di Felice Gimondi ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del ciclismo. L’ex campione italiano ha accusato un malore mentre si trovava a mare, a Giardini Naxos, dove stava trascorrendo una vacanza con la moglie Tiziana ed una coppia di amici, e non c’è stato ...

Morte Gimondi – Il commosso ricordo del rivale-amico Eddy Merckx : “con lui se ne va una fetta della mia vita” : Eddy Merckx ricorda Felice Gimondi, suo storico rivale, ma anche grande amico, dopo la tragica scomparsa di ieri L’improvvisa Morte di Felice Gimondi, avvenuta ieri mentre l’ex ciclista si trovava in vacanza a Giardini Naxos, a causa di un malore, ha sconvolto tutto il mondo del ciclismo. Una perdita dolorosa, anche per chi ha duellato a lungo contro di lui. “Stavolta perdo io“, ha infatti affermato Eddy Merckx, ...