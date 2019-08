Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) Pretese troppo alte. E’ questo il motivo per cui il presidente Dehailin azzurro di Arkadius. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.gode della fiducia di Ancelotti e ha lavorato sul mercato per affiancare al polacco un altro calciatore di peso. Ma qualcosa è cambiato nel corso dell’estate. “Deha sottolineato i 20 gol disenza rigori della scorsa stagione ma c’è distanza tra domanda e offerta sul contratto in scadenza nel 2021.con i bonus arriva a 2,5 milioni a stagione, il suo procuratore Pantak ha chiesto una base fissa di 3,5 milioni di euro, questa mossa non è piaciuta a De. Il Napoli pensava ad uninterlocutorio fino al 2023 lavorando soprattutto sui bonus e considera eccessive le pretese dell’entourage diche nel precampionato non ha brillato”. L'articolo: Il ...

napolista : CorMez: Il rinnovo di Milik bloccato da De Laurentiis Il procuratore del polacco ha chiesto una base fissa di 3,5 m… -