UFC 241 | Cormier vs Miocic 2 ad Anaheim | stanotte 18 agosto in streaming su DAZN

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) Sarà una card letteralmente esplosiva quella in programma nella notte tra sabato 17 e domenica 18ad(California, Stati Uniti), dove andrà in scena UFC 241. Piatto principale della serata californiana sarà l'atteso rematch tra Daniele Stipe, valido per il titolo UFC dei pesi massimi. Nella prima occasione, ad UFC 226 di luglio 2018,si impose con un sorprendente ko che gli valse la conquista della cintura allora detenuta da. UFC 241 può contare su altri grandi match, come quello che vede impegnato Nate Diaz, al ritorno dopo quasi tre anni di assenza, contro Anthony Pettis. In programma anche lo scontro al vertice dei pesi medi tra Yoel Romero e Paulo Costa....

