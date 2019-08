Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Roma, 17 ago. (AdnKronos) - Terremoto in. Ladidel 3.7 come riporta in un tweet l'Ingv è stato registrato alle 18.52 con epicentro in provincia di Forlì–Cesena a una profondità di 7 km. Poco dopo l'Ingv ha registrato un'altradi2.9 nella stessa area, a una

kategullo75 : RT @zazoomblog: Terremoto in Romagna: scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Forlì Cesena - #Terremoto #Romagna: #scossa - TV7Benevento : Scossa in Romagna, magnitudo 3.7... - iolanda_pitti : RT @zazoomblog: Terremoto in Romagna: scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Forlì Cesena - #Terremoto #Romagna: #scossa -