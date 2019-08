Open Arms | Salvini a Conte | «Mio malgrado accetto decisione» I 27 minori sbarcati a

Open Arms - Salvini si arrende a Conte : sbarcati i minori : Migranti, Open Arms salva una donna alla deriva da 48 ore Migranti, Open Arms salva una donna alla deriva da 48 ore Migranti, Open Arms salva una donna alla deriva da 48 ore Migranti, Open Arms salva una donna alla deriva da 48 ore Migranti, Open Arms salva una donna alla deriva da 48 ore Migranti, Open Arms salva una donna alla deriva da 48 ore Migranti, Open Arms salva una donna alla deriva da 48 ore Migranti, Open Arms salva una donna alla ...

Migranti : minori sbarcati da Open Arms trasferiti in hotspot Lampedusa : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Sono stati trasferiti all'hotspot di Lampedusa i 27 minori non accompagnati sbarcati poco fa dalla nave Open Arms. Restano a bordo 107 Migranti. Tra i minori ci sono eritrei, sudanesi, gambiani e ghanesi. Oltre a nigeriani ed egiziani.

Sono arrivati sul molo di Lampedusa i minori dalla Open Arms. Salvini : "La scelta è di Conte" : La situazione si sblocca dopo la seconda lettera del Presidente del Consiglio al vice leghista. Il pm dispone un’ispezione medica a bordo e la ong ribadisce: non possiamo più garantire la sicurezza sulla nave

Open Arms - sbarcati i 27 minori | La procura dispone un'ispezione medica a bordo : I naufraghi sono da due settimane ammassati nello scafo della nave della Ong spagnola, ferma al largo di Lampedusa. Intanto la procura vuole vederci chiaro sull'eventuale emergenza medica a bordo, negata dallo staff medico dell'isola e dispone una nuova ispezione medica

Achille Lauro : "Open Arms? Complici di un delitto"/ 'Vergognoso lasciarli morire così' : Achille Lauro interviene sulla vicenda Open Arms: lo sfogo su Instagram contro i politici e gli italiani che si schierano contro i migranti e l'accoglienza.

Migranti : Faraone - 'sbarco minori Open Arms? Salvini solo un coniglietto' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Non c’è la manifestazione di nessuna leale collaborazione nei confronti di Conte da parte di Salvini nello sbarco dei minori dalla Open Arms. E meno che mai una ritrovata coscienza umanitaria. Semplicemente, avendo saputo che la procura di Agrigento ha aperto un’inchi

