Milano | skimmer sulla biglietteria automatica della stazione per clonare bancomat Due

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Avevano installato in una macchinetta per i bigliettiCentrale un congegno per leggere le carte di credito e una microcamera per carpirne i codici pin. Il tutto nella giornata di Ferragosto, con lo snodo ferroviario milanese nel pieno del via vai di turisti. Notati dalla polizia ferroviaria, gli autori del tentato colpo sono stati arrestati. L’episodio è accaduto nella mattinata di giovedì. Gli agenti si sono accorti di due uomini, due cittadini romeni, che da un’ora stavano appostati nei pressi di una emettitricedi biglietti. All’internomacchinetta i due avevano posizionato uno ‘‘, cioè un dispositivo in grado di leggere le carte di credito degli ignari viaggiatori, e una microcamera. Al termine dell’appostamento, i due si sono avvicinati alla macchinetta cercando di passare il più possibile inosservati e ne hanno asportato il ...

