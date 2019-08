L' ora dolce dell' amore Su Rai 1 il film con Barry Watson | oggi | 17 agosto 2019

Nadia Toffa - il dolce saluto di Barbara D'Urso : "Ridevi sempre - ciao Tesora" : Infiniti i messaggi per Nadia Toffa. I protagonisti del piccolo schermo, e non solo, in queste ore stanno mostrando il loro affetto e vicinanza alla famiglia della presentatrice, scomparsa a 40 anni dopo una lunga guerra contro il cancro. Su Instagram l'ultimo saluto alla guerriera. Anche Barbara D

"Naomi qui imparò a nuotare. Tom e Madonna adoravano Iddu" - Dolce e Gabbana raccontano la loro villa a Stromboli : La villa di Dolce e Gabbana a Stromboli è stata messa in vendita. L’abitazione ha una superficie di 500 metri quadri, di cui 235 di interni, una spiaggia privata e un eliporto ad 1 km di distanza. “Stromboli è stato il nostro primo grande amore”, raccontano i due stilisti in un’intervista al Corriere della Sera. La decisione di vendere la villa non ha niente a che vedere con le recenti eruzioni del ...

Valeria Marini scimmiotta La Dolce Vita e si becca Daspo e multa : ora dovrà stare lontana dalle fontane [VIDEO] : Il caldo sta dando un po’ di tregua all’Italia. Forse è proprio per questo che Valeria Marini ha pensato bene di riscaldare gli animi facendo un bagno nella Barcaccia, fontana ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, a Roma. Ed effettivamente l’idea ha funzionato: gli animi si sono scaldati, peccato però che fossero quelli della Polizia Locale. La Marini, infatti, si è beccata una multa da 100 euro e un umiliante Daspo: ...

A Roma a provare i dorayaki (vi ricordate i dolcetti di Doraemon?) : Mai provati i dorayaki, i dolcetti di Doraemon?dorayaki e Matcha Lattedorayaki limited editiondorayaki: le variantiNon solo dorayakiUn dorayaki Shop al femminiledorayaki sandwichdorayaki Shop: informazioni utiliIn principio fu il sushi, seguito poi da ramen, gyoza e altre delizie della cucina nipponica: il Giappone – mai come ora – si assapora in tutti i suoi contrasti e le sue autenticità anche in Italia, dove lo scetticismo ha ...

Sassari Calcio Latte Dolce e il capitano Marco Cabeccia ancora insieme : Il capitano coraggioso, Marco Cabeccia, non soltanto non ha mai abbandonato la nave in queste sue due stagioni passate al Sassari Calcio Latte Dolce ma l’ha condotta in porto assieme ad un equipaggio di pari nel tormentato mare dei playoff, arrivando sino al traguardo rappresentato dalla prima storica finale disputata in serie D dal club biancoceleste. Difensore, nato a Sassari il 25 maggio del 1987, è la quinta pedina dello ...