Vittorio Brumotti salva un cane abbandonato su un terrazzo con l' aiuto dei pompieri

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) Novella Toloni Il campione di bike trial è stato protagonista di untaggio nel giorno di Ferragosto, aiutando un labradorsotto il sole e documentando tutto sui social Ferragosto movimento per l'inviato di Striscia La Notizia. Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini di Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, il campione ha potutore un Labradorsotto il sole su undi un appartamento.insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale ha effettuato un vero e propriotaggio documentando la scena sui social. Sulla sua pagina Instagramha pubblicato una serie di scatti dove si vedono all'azione imentre soccorrono il.L'animale, come si vede nelle foto, era statosuldi un appartamento, in uno spazio ridotto e completamente al sole, per ...

