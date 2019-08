Microsoft aggiunge altri due nuovi giochi a Xbox Game Pass

Microsoft Your Phone espande il supporto a più smartphone e aggiunge i dispositivi Dual SIM : Microsoft sta espandendo il supporto dell'app Your Phone a molti altri dispositivi in particolare i modelli Samsung di fascia media, inoltre membri di Windows Insider ora possono utilizzare l'app Microsoft Your Phone per inviare e ricevere messaggi sul PC Windows 10 da entrambe le SIM dello smartPhone. L'articolo Microsoft Your Phone espande il supporto a più smartPhone e aggiunge i dispositivi Dual SIM proviene da TuttoAndroid.