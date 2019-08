La Cina non esclude l' uso della forza a Hong Kong Timori per l' economia

Hong Kong - media Cina : non sarà Tienanmen : 12.05 Hong Kong non sarà la "ripetizione dell'incidente politico del 4 giugno del 1989", la repressione di Tienanmen, qualora Pechino decida contromisure che includano l'uso della forza. In un raro riferimento ai sanguinosi fatti di Pechino seguiti alle proteste pro-democrazia degli studenti di 30 anni fa,il Global Times accusa gli Usa di interferenze, assicurando che la Cina può far leva su metodi più sofisticati di quelli di 30 anni fa. Il ...

La Cina minaccia ma Hong Kong non molla. E Trump fa da paciere : Xi è un grande leader : Gli Stati Uniti si inseriscono nella prova di forza tra la Cina e Hong Kong: i manifestanti della regione autonoma non hanno intenzione di arrendersi e Pechino fa sfilare migliaia di uomini della polizia militare in uno stadio a Shenzen, al confine con Hong Kong, minacciando di essere in grado di "reprimere i disordini rapidamente". Nel frattempo il presidente americano, Donald Trump, che deve fare i conti con il crollo delle borse e lo spettro ...

Giulia De Lellis a Iannone 'tu possa danzare con le stelle'/ Dedica sdolCinata e... : Giulia De Lellis si sbilancia e sui social scrive una bellissima Dedica d'amore al fidanzato Andrea Iannone: 'che tu possa avere sempre il...'.

Cosa si mangia a Ferragosto? In Italia - trionfa la cuCina della nonna e il gusto diventa più easy : A Ferragosto, secondo una indagine di Cna Agroalimentare, trionfa la cucina della nonna ma il gusto si fa “easy”. La “top ten” culinaria stilata dalla Confederazione dell’Artigianato e della Piccola e media impresa segnala un grande ritorno della lasagna, declinata anche come timballo o vincisgrassi, pasta al forno o sartù. Ore di preparazione ma può coprire il fabbisogno di un’intera giornata, se affiancata a verdure e/o ...

Tifone Lekima causa inondazioni in Cina - 45 vittime e diversi dispersi : Negli ultimi giorni la Cina è stata colpita dal Tifone Lekima, che ha provocato distruzione e vittime.? Le province interessate dai maggiori danni sono quelle di Shandong e Zhejiang: solo in...

Mondiali di basket 2019 – Adesso è ufficiale : Melli non sarà in Cina con gli azzurri : L’Italia della pallacanestro dovrà fare a meno di Nicolò Melli ai prossimi Mondiali di basket che si disputeranno in Cina Nicolò Melli non parteciperà alla FIBA World Cup 2019. L’atleta, operatosi al ginocchio il 27 giugno scorso, non riuscirà a recuperare in tempo per aggregarsi alla squadra. A Niccolò vanno i migliori auguri di pronta guarigione e il grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in NBA. Dopo due giorni di ...

Il tira e molla USA-Cina-Huawei danneggia tutti e la situazione non si sblocca : La situazione tra Huawei e gli Stati Uniti non è ancora chiara e lo stallo continua, ma il periodo di tre mesi si avvicina alla conclusione: ad andarci di mezzo sono un po' tutti, comprese le azienda USA. L'articolo Il tira e molla USA-Cina-Huawei danneggia tutti e la situazione non si sblocca proviene da TuttoAndroid.

DALLA Cina/ Lao Xi : perché a Renzi e Conte non interessa battere Salvini? : La frenesia di guadagnare tempo con un governo tecnico, di garanzia o balneare è solo l'ultima trovata di Renzi e Conte per galleggiare

Dall’Olanda : Lozano - infortunio non grave. Si avviCina l’accordo con il Napoli : Il quotidiano olandese Eindhovens Dagblad scrive che l’accordo di Lozano con il Napoli è ormai raggiunto. Non solo: rassicura che l’infortunio di ieri sera non è grave. Dunque l’affare può andare in porto. “Il Psv chiede almeno 40 milioni di euro e ora Lozano è anche vicino a un accordo completo con il Napoli. I diritti di immagine del messicano hanno creato un potenziale ostacolo, ma questi problemi sembrano essere in ...

Hong Kong - la Cina contro i manifestanti : “Non giocate col fuoco”. E agli Usa : “Non interferite - non resteremo a guardare” : Sono già miglia i manifestanti pronti a partecipare al decimo weekend consecutivo di proteste a Hong Kong contro il governo locale. Manifestazioni che inizieranno con un sit-in di protesta all’aeroporto che, secondo le agenzie, andrà avanti per tre giorni. L’obiettivo dichiarato è sensibilizzare i turisti di passaggio nell’ex colonia britannica e attirare l’attenzione internazionale: “HK to freedom”, “Hong Kong ...

L’ultima di Trump : ?il problema non è la Cina ma la Fed : Donald Trump torna a criticare la Federal Reserve per la sua riluttanza a tagliare i tassi d’interesse in maniera aggressiva. E lo fa come di consueto via twitter, di prima mattina

Riccione - “stereotipi - omofobia e doppi sensi” : polemiche per il film di Rai Web sulla città romagnola. Il Comune : “Non lo abbiamo patroCinato” : Mai come quest’anno la riviera romagnola è sotto le luci dei riflettori mediatici. Prima il ministro dell’Interno Matteo Salvini in consolle al Papeete Beach di Milano Marittima con le ballerine scatenate sull’Inno di Mameli e ora una polemica infuocata che ruota attorno al film web di 39 minuti “Riccione”, prodotto da Rai Pubblicità e dalla Durex. Le immagini e le situazioni descritte nel corto dall’ironia spinta, ...