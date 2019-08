Enzo Miccio e il compagno Laurent | le prime foto ufficiali insieme

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 16 agosto 2019) Dopo tantissima riservatezza, ancheha ceduto: il wedding planner più famoso della tivù ha deciso di mostrare a tutti i suoi follower ilfrancese. Non si tratta di una rivelazione assoluta perchéera già apparso addirittura in tv durante una puntata di Vieni da me ma l’inossidabilenon aveva mai pubblicato sui suoi canali social dellecon il. I due sono al momento impegnati in una vacanza in Turchia dopo aver già trascorso un periodo di villeggiatura in Costa Azzurra. LEGGI ANCHE: Sanremo 2018, lite trae Alba Parietti sui look: ‘Sei vestita come a Capodanno’ View this post on Instagram “Un tuffo dove l’acqua è più blu” Buon ferragosto a tutti! #beach #buonferragosto #ferragosto2019 #tipidaspiaggia #relaxtime #summer #summertime #iloveyou #moiettoi #love #enjoylife A post ...

zazoomnews : Enzo Miccio presenta ai fan Laurent chi è il compagno del noto wedding planner - #Miccio #presenta #Laurent… - heyygaiiss : @FernendoNevruZ Però ti devi far accompagnare da Enzo miccio - Lorejournalist : #viteallimite e l’enzo miccio americano ndo sta? ?? -