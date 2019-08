Rom denuncia Salvini all' Onu È razzista | fermate il suo odio

Rom abruzzese denuncia Salvini : "È un razzista" : Luca Sablone La donna contro il ministro dell'Interno: "Poniamo rimedio prima che la storia del passato, con le sue terribili conseguenze, possa ripetersi" È arrivata addirittura alle Nazioni Unite la denuncia di Giulia Di Rocco a Matteo Salvini. La rom, che vive in Abruzzo, ha redatto una relazione in cui mette in evidenza come il governo prenda di mira i rom e i sinti cittadini italiani. L'obiettivo principale è quello di "fermare ...

Furto - resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale : denunciato Romeno : Rosa Scognamiglio Un cittadino romeno, di 28 anni, è stato denunciato dalla Polizia per Furto, danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale Un cittadino romeno è stato denunciato dalla Polizia di Stato per Furto, danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. En plein. È proprio il caso di dirlo. Nel tardo pomeriggio di ieri, a Trieste, un romeno di 28 anni è stato denunciato per reati multipli a seguito ...

Roma - straniero in uno scatto d'ira scaraventa un frigorifero dal 5° piano : denunciato : I carabinieri della stazione Gianicolense di Roma hanno denunciato ieri, a piede libero, un romeno di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine per altri illeciti, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per lancio di oggetti pericolosi. L'uomo è stato accusato di avere letteralmente scaraventato, in preda alla rabbia, un frigorifero da una palazzina della Capitale. E successivamente di avere buttato per le scale ...

«Hai il selfie con Salvini? Niente stanza». Studentessa denuncia il mancato affitto a Roma : «Non mi affittano una stanza per colpa di un selfie con Salvini». A denunciarlo è Alessandra M. G., una ragazza di 19 anni della provincia di Latina. A settembre dovrà trasferirsi nella Capitale per studiare Giurisprudenza all’Università Roma Tre. Quella che racconta è una storia incredibile. Cercando un alloggio si è imbattuta in un annuncio pubblicato sul Marketplace di Facebook: «Roma Tre – ostiense – marconi, in affitto singola ...

Roma - niente stanza in affitto “per chi fa selfie con Salvini” : la denuncia di una studentessa : La camera “non è disponibile per chi simpatizza, patteggia e si fa selfie con chi è felice di gettare gente in mare“. Così si è sentita rispondere dalla proprietaria di una casa, una ragazza che cercava una stanza in affitto a Roma e che sul suo profilo Facebook aveva appena pubblicato una foto con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, scattata durante uno degli ultimi comizi a Sabaudia. A raccontarlo il quotidiano free ...

«Hai il selfie con Salvini? Niente stanza». Studentessa denuncia il mancato affitto a Roma : «Non mi affittano una stanza per colpa di un selfie con Salvini». A denunciarlo è Alessandra M. G., una ragazza di 19 anni della provincia di Latina. A settembre dovrà trasferirsi nella Capitale per studiare Giurisprudenza all’Università Roma Tre. Quella che racconta è una storia incredibile. Cercando un alloggio si è imbattuta in un annuncio pubblicato sul Marketplace di Facebook: «Roma Tre – ostiense – marconi, in affitto singola ...

Alessandro Morelli - il leghista denuncia furti e violenze dei Rom : "Tutti i video sulla mia pagina Facebook" : Battaglia di Alessandro Morelli contro l'illegalità e i reati del rom. “Nel totale silenzio di tutti, da giorni ricevo e pubblico sui miei social video di cittadini che testimoniano furti e minacce nella metropolitana milanese. Beppe Sala, in pieno stile radical chic, pensa ai calzini colorati e all

"Hai il selfie con Salvini? Niente stanza". Studentessa denuncia il mancato affitto a Roma : Alessandra M. G., una ragazza di 19 anni della provincia di Latina, si è vista rifiutare l’affitto di una stanza a Roma, nella zona della terza università, perché la sua foto profilo era un selfie con il vicepremier Matteo Salvini. A denunciare la storia, raccontata in esclusiva al sito del quotidiano Free Press Leggo.it, è proprio Alessandra. Cercando un alloggio si è ...

«Hai il selfie con Salvini? Niente stanza». Studentessa denuncia il mancato affitto a Roma : «Non mi affittano una stanza per colpa di un selfie con Salvini». A denunciarlo è Alessandra M. G., una ragazza di 19 anni della provincia di Latina....

«Hai il selfie con Salvini? Non ti affitto la stanza». Studentessa denuncia il mancato affitto a Roma : «Non mi affittano una stanza per colpa di un selfie con Salvini». A denunciarlo è Alessandra, una ragazza di 19 anni della provincia di Latina. A settembre dovrà...

Padova - permesso di soggiorno per aver denunciato il ‘caporale’. “Se tutti gli sfruttati li imitassero - sconfiggeremmo le agRomafie” : Per mesi hanno lavorato nei campi, senza un contratto regolare, per 14 ore al giorno. Il loro ‘caporale‘ li sfruttava e li derubava dei loro risparmi. Tanto che 14 ragazzi africani, tutti richiedenti protezione internazionale e provenienti da Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali e Nigeria che operavano nella Bassa Padovana hanno deciso di sporgere denuncia e fare il nome del loro sfruttatore, un cittadino marocchino che li ...

Salvini insulta la Rom - il leghista Morelli denuncia : ‘Minacciato di morte’ : L’epiteto di "zingar..." affibbiato da Matteo Salvini a una donna rom residente in un campo nomadi di Milano, rappresenta solo un breve capitolo dello scontro tra la Lega e la popolazione rom che vive in Italia. Il Ministro dell’Interno invece di ritornare sui suoi passi e smorzare i toni, ha rivendicato con orgoglio la sua linea di condotta, assumendosi la responsabilità delle sue parole e rigirando la frittata dalla parte della cosiddetta ...

Roma - 14enne denuncia violenza sessuale a Campo De' Fiori : Una ragazzina di 14 anni ha denunciato in queste ore di aver subito una violenza sessuale da parte di uno sconosciuto che, dopo averla incontrata Campo De' Fiori a Roma, le ha fatto bere degli alcolici ed ha abusato di lei approfittando degli effetti dell'alcol.La vittima è una 14enne italo-tedesca, soccorsa nel pomeriggio di ieri da alcuni passanti nei pressi di Villa Borghese, in lacrime e ancora stordita dall'accaduto. Un'ambulanza ha ...

Roma choc - 14enne denuncia uno stupro : «Fatta ubriacare e violentata a Campo de? Fiori da uno sconosciuto» : Una ragazza di 14 anni italo tedesca ha denunciato alla polizia di essere stata violentata da un uomo al centro di Roma. La notizia è stata anticipata dal quotidiano Il...