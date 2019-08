In autunno Rakuten Mobile diventerà operatore di rete mobile | in Giappone

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 15 agosto 2019) Gli interventi del governose per favorire la nascita di nuovi MVNO da contrapporre ai leader di mercato stanno contribuendo a far scendere i prezzi delle bollette di telefoniaanche nel paese del sol levante. Un nuovo ribasso è previsto già per il prossimo ottobre, quando l’virtualelancerà ufficialmente i servizi sulla propria4G, diventando il quartodel. L'articolo Indi, inproviene da TuttoAndroid.