Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ladi una donna èdinella sala mortuaria dell’di). A denunciare l’episodio - come riportano alcuni quotidiani - sono stati i familiari della 61enne di Angri che hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Il pm della Procura di Nocera Inferiore, Federica Lo Conte, ha disposto il sequestro dellae delle cartelle cliniche.Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia che, come richiesto dai familiari (assistiti dall’avvocato Gerardo Striano e da Silvio Del Regno per la parte civile), servirà a far luce sulle cause del decesso della donna.

Vivodisogniebas : RT @ANSA_Salute: I familiari della donna morta, una volta arrivati all'obitorio, si sono resi conto che la salma era ricoperta di #formiche… - ANSA_Salute : I familiari della donna morta, una volta arrivati all'obitorio, si sono resi conto che la salma era ricoperta di… - HuffPostItalia : Una salma è stata ritrovata piena di formiche all'ospedale di Scafati a Salerno -