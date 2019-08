Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) TUTTO TRANQUILLO SULLE STRADE DI, NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE NUOVA FASE DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METRPOLITANANA DA OGGI E FINO A A LUNEDÌ 19 AGOSTO ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS MA5 TRA OTTAVIANO E SAN GIOVANNI CHE OSSERVERÀ GLI STESSI ORARI DEL SERVIZIO METROPOLITANO PER LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CIRCONVALLZIONE NOMENTANA DELLA TANGENZIALE EST, DEVIAZIONI E USCITE OBBLIGATORIE ALL’ALTEZZA TIBURTINA.ATTENZONE ALLE INDICAZIONI SUL POSTO APERTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE SALARIA PER RINNOVAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI – POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DELL PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE MAGGIORI ...

Rvaticanaitalia : 'Abbiamo ereditato un mondo triste in cui manca il rispetto. A scuola ci hanno educato invece alla cura per l'… - romadailynews : Traffico Roma del 14-08-2019 ore 09:00: TUTTO TRANQUILLO SULLE STRADE DI ROMA, NON CI SONO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-08-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -