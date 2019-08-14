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Traffico Roma del 14-08-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 14-08-2019 ore 09 | 00 TUTTO TRANQUILLO SULLE STRADE DI Roma, NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE NUOVA FASE DI LAVORI PER IL ...

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Traffico Roma del 14-08-2019 ore 09:00 (Di mercoledì 14 agosto 2019) TUTTO TRANQUILLO SULLE STRADE DI Roma, NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE NUOVA FASE DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METRPOLITANA RomaNA DA OGGI E FINO A A LUNEDÌ 19 AGOSTO ATTIVO  SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS MA5 TRA OTTAVIANO E  SAN GIOVANNI CHE OSSERVERÀ GLI STESSI ORARI DEL SERVIZIO METROPOLITANO    PER LA DEMOLIZIONE   DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CIRCONVALLZIONE NOMENTANA  DELLA TANGENZIALE EST, DEVIAZIONI E USCITE OBBLIGATORIE ALL’ALTEZZA TIBURTINA.ATTENZONE ALLE INDICAZIONI SUL POSTO APERTE LE  GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA  CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE SALARIA PER RINNOVAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI – POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DELL PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE  MAGGIORI ...
Fonte : romadailynews

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