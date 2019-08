Ruba zaino con scusa gomma forata | un fermo

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Roma – Sono ancora in corso, da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, le indagini volte ad individuare l’uomo che, insieme al soggetto arrestato, nei giorni scorsi ha messo a segno un furto, di ingente valore, in piazza Adriana. Vittima un turista che, con la sua famiglia a bordo di un auto, stava dirigendosi in via Crescenzio. L’uomo, ad un certo punto accorgendosi di aver forato la ruota dell’autovettura, in piazza Adriana, e’ stato costretto ad accostare e fermarsi. Pochi minuti di distrazione sono costati cari al turista e alla sua famiglia. Mentre la vittima infatti veniva distratta da uno dei due malviventi, avvicinatisi a bordo di uno scooter, l’altro complice si appropriava di unopoggiato sul sedile posteriore. Laquella di fornire aiuto per scaricare le valige e montare la ruota di scorta. In poco ...

