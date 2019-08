Radio Commander - prova

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Jakub Bukala, fondatore di Serious Sim, ha tentato di valicare la linea che separa gli RTS dalle avventure grafiche, optando per uno stratagemma funzionale e adatto alle capacità di un team Indie.è uno strategico in tempo reale per PC, forte di una meccanica originale, tanto intelligente quanto rischiosa. In uscita a Ottobre, è uno dei prossimi Indie in arrivo dall'Est Europa.Laci ha lasciato soddisfatti per l'inventiva dietro il comparto tecnico, semplice ma rifinito. Infatti, non saremo cursori con il controllo divino sull'arena di battaglia, bensì personaggi tra i personaggi. Rivestiremo il ruolo di Papa Bear, soldato con evidente esperienza e capacità, dalla voce convincente e - a seconda delle nostre scelte - saggezza, ironia e autorità. Un comandante in continuo contattocol proprio plotone, distante però dalle pallottole e dai campi bruciati dal ...

