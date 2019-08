Open Arms in mare con 150 persone | «Risse a bordo | onde di 2 metri» Conte chiede di

Ora Conte e Toninelli sfidano Salvini : chiesto lo sbarco dei migranti della Open Arms : La Open Arms è in mare da 13 giorni senza che né Malta né Italia indichino un porto di sbarco per le 147 persone a bordo. A quanto apprende Fanpage.it, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sarebbe pronto ad autorizzare la Guardia Costiera a operare l'evacuazione dei 30 minori a bordo, di cui 28 non accompagnati. E Conte scrive a Salvini: sbarchino tutti i 147 migranti.Continua a leggere

Open Arms e Ocean Viking preoccupate per l'arrivo del maltempo. Salvini a Conte : "I migranti non sbarcano" : Sono ancora in balia delle onde i migranti a bordo di Open Arms e Ocean Viking, le due imbarcazioni delle Ong che hanno salvato in tutto più 503 migranti. Le condizioni meteorologiche stanno peggiorando e, oltre a ribadire la richiesta di un porto sicuro, l’equipaggio di Open Arms teme che a bordo la situazione possa peggiorare. C’è tensione, infatti, e il rischio che nascano liti violente tra i ...

"Rischio esplosione di violenza". Ora Open Arms teme i migranti : Angelo Scarano Il fondatore di Open Arms: "A bordo potrebbero scoppiare risse". E torna a chiedere un porto per lo sbarco Su Open Arms la tensione comincia a salire. La nave dell'ong spagnola è a largo di Lampedusa nell'attesa che venga comunicato un porto di sbarco. Nonostante sia stato notificato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, l'imbarcazione continua a stazionare a poche miglia nautiche da Lampedusa. Come ...

“Fateli scendere” - l’appello della Littizzetto per la Open Arms /Video : Roma, 14 ago. (AdnKronos) – “In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete ‘in’ mare. E’ molto diverso”. Comincia così il Video dell’eclettica Luciana Littizzetto, condiviso su Facebook dalla scrittrice Michela Murgia nell’ambito dell’iniziativa ‘Siamo tutti Open Arms’. “, non è possibile. Non è più assolutamente tollerabile – rimarca -. Questo è un gesto ...

Open Arms-Ocean Viking - evacuati un bimbo malato e la sua famiglia : andranno in Italia : Il Viminale ha acconsentito a sbarcare dalla Open Arms una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini. I migranti sono stati portati in Italia. Uno dei piccoli è malato e ha bisogno di cure. In mare ci sono ancora circa 500 migranti, (356 a bordo della Ocean Viking) che aspettano di essere condotti in un porto sicuro.Continua a leggere

Crisi di governo - Zingaretti : “Conte faccia sbarcare i 151 tenuti ostaggio sulla Open Arms da Salvini. Priorità che ha la precedenza” : Nel giorno in cui sempre più segnali convergono nel far pensare che la Crisi di governo potrebbe risolversi con la formazione di una maggioranza alternativa e un nuovo esecutivo di legislatura, Nicola Zingaretti getta un amo al premier Giuseppe Conte. E il gancio sono i diritti umani, rappresentati dall’emergenza dei migranti a bordo delle navi ong in attesa che l’Italia e la Ue individuino una soluzione per farli sbarcare e ...

La Spagna adesso "chiude" i porti Respinti i minori di Open Arms : Angelo Scarano Open Arms ha chiesto alla Spagna di accogliere i 31 minori a bordo. Ma da Madrid è arrivato un secco "no" La Spagna di far sbarcare i migranti della Open Arms in un porto iberico non vuole saperne. Non sono bastati gli appelli social anche di rappresentanti del mondo dello spettacolo come Javier Bardem, il governo Sanchez va per la sua strada: da accogliente è diventato "serrado", con i porti chiusi. E dunque ...

Open Arms - Spagna non accoglie i minori : 16.05 La Spagna respinge come irricevibile la richiesta del comandante della Open Arms per concedere l'asilo a 31 minori bloccati a bordo della sua nave. Marc Reig, ieri ha inviato una lettera all'ambasciata spagnola a Malta chiedendo che Madrid conceda asilo ai minori: tutti "soddisfano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiati",ha sottolineato il capitano."Non ha competenza o l'autorità legale per chiedere l'asilo",la ...

Open Arms-Ocean Viking - 500 migranti in mare da giorni. Salvini : “Al lavoro per evitare sbarco” : Le navi delle Ong Open Arms e Ocean Viking sono ancora nel Mediterraneo, con oltre 500 migranti a bordo, in attesa di sapere in quale porto potranno sbarcare. Ma per ora nessun Paese Ue concede loro l'autorizzazione. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadisce: "Al lavoro al Ministero da stamane per evitare lo sbarco di oltre 500 immigrati a bordo delle navi di due Ong, una francese e una spagnola".Continua a leggere

Migranti - Open Arms in mare da dodici giorni : “Previste onde di 2 metri e l’Italia ci impedisce di avvicinarci a Lampedusa” : “Da mercoledì è in arrivo una perturbazione, previste onde di 2,2 metri“. Open Arms, in mare da dodici giorni con 151 Migranti a bordo, lancia nuovamente l’allarme: l’Italia “ci impedisce di avvicinarci a Lampedusa” e Malta “ha negato autorizzazione a entrare in acque territoriali per ripararci”. La nave della ong spagnola, che il primo agosto ha soccorso 121 Migranti e ne ha salvati altri 39 nella notte ...

Navi Ong - 500 migranti in mezzo al mare. Domani attese onde alte due metri - Open Arms : "Italia e Malta negano il riparo" : Il comandante della nave ha chiesto all'Ambasciata spagnola a Malta di dare asilo ai 31 minorenni a bordo

Migranti - ora sull'Ocean Viking sono più di 350 | Open Arms - dopo Gere e Banderas si mobilita anche Bardem : Salvini irremovibile: "Ribadiamo l'assoluto divieto di ingresso di navi straniere nelle acque italiane"