Brasile | maxi tamponamento in un tunnel a Rio | almeno 51 feriti

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Unall’interno di unnel centro di Rio de Janeiro, che ha coinvolto due autobus e cinque automobili, ha lasciato un bilancio di 51e causato gravi problemi nel traffico della metropoli carioca. Secondo la ricostruzione dei media locali, l’incidente è stato causato dallo scontro fra gli autobus: il primo ha investito il secondo da dietro, e quando i due bus hanno frenato bruscamente le automobili che li seguivano si sono scontrate anch’esse. La maggior parte dei– nessun dei quali si trova in pericolo di morte – erano passeggeri degli autobus che viaggiavano in piedi, e sono stati sballottati dall’incidente. Ilè avvenuto nelMarcello Alencar, nella zona centrale di Rio, una arteria con molto traffico vicino al porto della città, che è stato chiuso dopo l’incidente, causando grandi ...

