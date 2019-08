Borderlands 3 si mostra in un nuovo entusiasmante trailer

Borderlands 3 : un video ci mostra i primi 14 minuti di gameplay : Boderlands 3 figura sicuramente tra i titoli più attesi di quest'anno. Gearbox ha parlato più volte dell'ambizioso gioco e ci ha già offerto uno sguardo ad alcune sue meccaniche di gameplay .L'uscita del nuovo capitolo della serie è distante ancora qualche settimana ma, per lenire l'attesa, ecco arrivare un nuovo video di IGN che mostra Borderlands 3 in azione.Il filmato, nello specifico, si concentra sui primi 14 minuti di gioco ed è tratto ...

Borderlands 3 si mostra nel nuovo trailer So Happy Together : I ragazzi di Gearbox hanno pubblicato un nuovo folle trailer dedicato a Borderlands 3, il filmato chiamato So Happy Together ci da un assaggio dei toni scanzonati e decisamente poco seri presenti nel gioco.Infatti nel trailer possiamo vedere i Cacciatori della Cripta ballare e sparare a tempo di musica, sulle note della famosa canzone Happy Together dei Turtles, naturalmente con un motto come "Gli amici che sparano insieme lootano insieme" è ...