Borderlands 3 - prova

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Manca poco meno di un mese all'uscita di3, il nuovo capitolo dell'esplosiva serie di Gearbox che si è fatto attendere per lunghi anni da i tantissimi fan di tutto il mondo.Siamo stati quindi ospiti di 2K, publisher del gioco, in un evento dedicato tenutosi in una splendida location a tema post apocalittico in quel di Londra, con la possibilità di mettere mano sull'ultima versione del titolo per tante ore e anche di fare domande al team di sviluppo, come leggerete in un articolo a parte. È stata l'occasione perfetta per vedere cosa ci aspetta nel terzo capitolo, che prevede un'evoluzione netta rispetto ai predecessori con la ricerca della tanto bramata Cripta, spostatasi dal singolo pianeta di Pandora a molteplici altri in giro per la galassia, ovviamente con un quartetto di eroi nuovi di zecca e "gazilioni" di armi fuori di testa, divertentissime da usare.Leggi altro...

