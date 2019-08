Assist dal Tar per Open Arms Può entrare in acque italiane

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Angelo Scarano I giudici "sospendono" il dl Sicurezza bis e aprono la strada per Lampedusa all'ong spagnola con più di 150 migranti Ancora una volta le toghe disinnescano il decreto Sicurezza bis. Questa volta è il Tar del Lazio che con una decisione a sorpresa sospende il decreto fortemente voluto da Salvini e di fatto rimuove il divieto di ingresso nelleper. Di fatto l'ong aveva presentato d'urgenza un esposto al Tribunale amministrativo. E dopo meno di 24 oree è arrivato il verdetto. Il divieto di ingresso nelle nostreera stato firmato dallo stesso Salvini, dal ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Toninelli e dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Di fatto dunque la nave adesso potrebbe avvicinarsi al porto di Lampedusa per poi chiedere lo sbarco dei 150 migranti a bordo. Proprio in queste ore sul fronte degliu sbarchi si è ...

Gianlustella : RT @santini1965: Sergio #Mattarella, una clamorosa indiscrezione dal #Quirinale: inatteso assist per #Salvini, mazzata per #Renzi e #DiMaio… - PalisseLa : RT @santini1965: Sergio #Mattarella, una clamorosa indiscrezione dal #Quirinale: inatteso assist per #Salvini, mazzata per #Renzi e #DiMaio… - SoniaGrotto : RT @santini1965: Sergio #Mattarella, una clamorosa indiscrezione dal #Quirinale: inatteso assist per #Salvini, mazzata per #Renzi e #DiMaio… -