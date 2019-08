Arriva il parto in ipnosi all’ospedale Mauriziano di Torino

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Dal prossimo autunnoilinpresso l’Ostetricia e Ginecologia dell’ospedaledi(diretta dalla professoressa Nicoletta Biglia). A conclusione di un percorso formativo aziendale presso la scuola Ipnomed, alcune ostetriche (Antonella Padalino e Marina Frola, con la coordinatrice ostetrica Ilaria Bori) offriranno nell’ambito dei corsi di accompagnamento alla nascita la possibilità di apprendere la tecnica dell’autoper il controllo del dolore in travaglio di. Ilinè salito all’onore delle cronache dopo i lieti eventi nella Casa reale inglese, perché, pare, che Kate e Meghan apprezzino molto l’approccio dolce alcon. Si tratta di una metodica basata su respiro e rilassamento, che dà autocontrollo e riduce il dolore in sala. Può essere un’alternativa all’epidurale. ...

Noovyis : (Il parto in ipnosi che ha conquistato Kate e Meghan arriva anche in Italia) Playhitmusic - - CorriereTorino : La tecnica che piace alla casa inglese, con Kate e Megham che pare apprezzino molto l'approccio dolce, sarà sperime… - GretasenzaGarbo : @lagirasoleil Giovedì parto per Roma, la macchina inizia a dare seri segni di cedimento, arrivo dopo quasi 3 ore e… -