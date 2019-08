Annunciato King' s Bounty 2 per console e PC

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Se il nome'snon vi dice niente, probabilmente siete troppo giovani per conoscere il celebre titolo strategico uscito per PC nel 1990.Ebbene, ora anche un secondo capitolo è stato, e le piattaforme su cui uscirà saranno PS4, Xbox One e PC. Come possiamo vedere, infatti,'s2 arriverà nel 2020 e incorporerà al suo interno elementi fantasy e realistici, con tanto di modalità "storia" per gli dei titoli di strategia. Confermata anche la localizzazione in italiano del gioco.'suscirà in ben tre edizioni: la Knight's Edition, la Lord's Edition e la's Edition. Per chi effettuerà il preordine vi saranno l'accesso anticipato al gioco e DLC extra.Leggi altro...

