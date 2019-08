Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 20 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buona serata redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi il voto sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte in Senato Salvini parla di truffa nel caso di un accordo più di Movimento 5 Stelle Di Maio denuncia il ritorno al passato per il centro-destra partita è contraria a qualsiasi accordo con Matteo Salvini che comporti una lista elettorale unica nel PD Bettini e Franceschini parlano di governo di legislatura è il segretario Zingaretti dice che al momento della Battaglia politica era atteso per oggi un incontro avvenuto nel capo del Carroccio Salvini che ha fatto sapere di essere impegnato Però al Viminale via ferma governo di legislatura non mi impicco le formule Salvini Cerca scuse per non votare in Senato Conte premier è inesistente intanto cgil-cisl-uil affermano basta alchinirischio ...

SkyTG24 : Incidente nucleare in Russia, Nyt: 'Test per missile voluto da Putin' - SkyTG24 : #UltimOra #Crisidigoverno, #DiMaio: #Salvini non ha tradito il movimento o Conte, ma milioni di italiani - ItalianAirForce : ?? Gli #Eurofighter italiani nei cieli della Romania; ?? 'Una storia di eccellenza - l'addestramento al volo dei pilo… -