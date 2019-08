Ronaldo a DAZN | “Ho vinto con club diversi | non come Messi”

«The making Of» - DAZN annuncia la serie con protagonisti Ronaldo - Neymar e Mourinho : Tre super star del calcio internazionale raccontano in prima persona le imprese che hanno segnato la loro carriera. Cristiano Ronaldo, Neymar Jr e il leggendario allenatore José Mourinho saranno protagonisti della serie targata DAZN «The making Of», disponibile on demand a partire dal 9 agosto. Nove episodi, tre per ciascuno dei protagonisti, 25 minuti per svelare in che modo, alcuni momenti particolarmente significativi, abbiamo influito sulla ...